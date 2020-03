Elektromobilität : Stadtwerke führen Bezahl-System per Karte an ihren E-Säulen ein

Die Stadtwerke Homburg bieten jetzt Ladekarten für ihre drei öffentlichen Ladesäulen für Elektrofahrzeuge an. Foto: dpa/Jan Woitas

Homburg Die Stadtwerke Homburg bieten jetzt Ladekarten für ihre drei öffentlichen Ladesäulen für Elektrofahrzeuge an. Diese befinden sich auf dem Gelände der Uniklinik, am Bahnhof und in der Uhlandstraße nahe der Sparkasse.



Von red

„Für unsere eigenen Säulen werden wir den Strom auf Dauer nicht mehr kostenlos anbieten können. Um ein einfaches System zum Bezahlen einzurichten, arbeiten wir mit der Landauer Energie-Südwest AG zusammen, die mit anderen Energieversorgern einen Ladeverbund mit einer gemeinsamen Karte geschaffen hat. Die Karte selbst ist kostenlos bei den Stadtwerken Homburg erhältlich. Für Kunden ohne Ladekarte kann über einen QR Code an der Ladesäule auch mit Kreditkarte oder über PayPal bezahlt werden.“, erläutert Markus Müller, Projektleiter der Stadtwerke Homburg.

Der Kartenverbund hat sich für das System den griechischen „Philosophenesel“ als Motiv und Dachmarke ausgedacht. Für die Abrechnung können sich die Kunden unter www.esel-fill.de registrieren und anschließend die Karte nutzen. Ab dem 16. März wird das Laden in der Uhlandstraße nur noch mit der Ladekarte möglich sein und bleibt bis 30. April kostenfrei. Die Säulen in der Uniklinik und am Bahnhof werden ebenfalls im Laufe des Jahres auf das Kartensystem umgestellt.

Neben einer Förderung für Elektrofahrzeuge bieten die Stadtwerke derzeit in ihrem SWH E-Power-Paket an, in Verbindung mit dem Fachhandwerk, eine Ladebox zur sicheren Beladung in der eigenen Garage zu nutzen. Infos dazu können per Mail an kontakt@stadtwerke-homburg.de erfragt werden. Infos zum Förderprogramm der Stadtwerke Homburg für Elektro- und Erdgasfahrzeuge sind unter gleicher Mailadresse und Telefonnummer erhältlich.