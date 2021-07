Nach Abfrage bei Ratsmitgliedern : Stadtratssitzung zur OB-Abwahl ist erst nach der Sommerpause

Die Verwaltung wird für die verschobene Stadtratssitzung einen Termin nach der Sommerpause vorschlagen. Eine Videokonferenz wäre möglich. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Grund ist, dass in den kommenden Wochen zahlreiche Ratsmitglieder in Urlaub sind, und so die technischen Voraussetzungen für die Durchführung einer solchen Videokonferenz als äußerst schwierig angesehen werden.