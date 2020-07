Beschluss im Stadtrat Homburg : Rat will flotte Corona-Hilfe für Wirte

Exklusiv Homburg Der Stadtrat hat sich am Donnerstagabend einstimmig für eine Unterstützung der Homburger Gastronomie ausgesprochen. Nachdem ähnliche Ansinnen mehrerer Fraktionen zusammengefasst worden waren, wurde die Verwaltung in einem gemeinsamen Antrag aufgefordert, eine Ausweitung der Außenbestuhlung im öffentlichen Raum großzügig zu prüfen und diese womöglich kostenlos zu genehmigen.

Hierfür könnten beispielsweise Parkbuchten oder Kurzparkerzonen temporär umgewidmet werden. Natürlich müssten dabei auch die Belange des Einzelhandels berücksichtigt werden, ebenso die Verkehrssicherheit, so die Ausführungen in den Vorlagen. Durch so eine zeitlich begrenzte Regelung soll Wirten, die durch den Lockdown in der Corona-Pandemie gebeutelt wurden, die zudem durch die jetzt geltenden Abstandsregeln stark eingeschränkt sind, geholfen werden.