Große Diskussion vor Abstimmung im Stadtrat Homburg Viel Zustimmung zum Tiny-House-Platz

Es war neben dem letztlich abgelehnten Ruhestandsantrag des suspendierten OBs Rüdiger Schneidewind (wir berichteten) das zweite große Diskussionsthema im Homburger Stadtrat: In der Sitzung wurden die nötigen Pläne genehmigt, um die Umwandlung des Campingplatzes Königsbruch in eine Tiny-House-Siedlung festzuschreiben. Damit ging es um den entscheidenden Schritt in einem jahrelangen, sehr kontrovers diskutierten Prozess. Der war angestoßen worden, um den Platz auf legale Beine zu stellen, etwa auch mit Blick auf den Brandschutz. Der Platz hatte sich bekanntlich über die Jahre in eine Art Wochenendsiedlung entwickelt, auf der durch Um- und Anbauten an Wohnmobile regelrechte Häuschen entstanden waren. Die meisten Camper hatten bis zuletzt gehofft, diese behalten zu können, indem sie nachträglich genehmigt würden. Dann stellte sich in der Planungsphase heraus: Es muss so gut wie alles weg zugunsten von überwiegend Tiny-Häusern.