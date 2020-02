Homburg Auf dem Gelände am Kino kann in Homburg bald wieder geparkt werden. Allerdings nur für etwa zwei Jahre. Außerdem müssen Autofahrer auch dafür bezahlen.

Der Stadtrat hat am Mittwoch im nicht öffentlichen Teil seiner Sitzung die Weichen dafür gestellt, dass er bald das Gelände hinter dem Eden-Kino als Parkfläche ausweisen kann – allerdings nur für einen Zeitraum von ungefähr zwei Jahren. Dann wird dort der neue Eigentümer des Geländes wohl mit Bauarbeiten für eine Tiefgarage, Wohnungen und Einrichtungen für Betreutes Wohnen starten. Der Vertrag, den die Verwaltung nach Ratsvotum nun aushandeln soll, dürfte ohne konkretes Datum gestaltet und so konzipiert werden, dass die Mietdauer endet, sobald die Bagger dort anrollen, macht Stadtsprecher Jürgen Kruthoff klar. Der Geländeeigentümer habe bereits signalisiert, mit der Stadt hier handelseinig werden zu können.

Die Parkplätze, die dort künftig (wieder) entstehen, sollen nicht mehr gratis sein, sondern einen moderaten Betrag kosten. „Wir orientieren uns an den Parkgebühren in der Uhlandstraße. Da ist die erste Stunde frei, dann kostet es 50 Cent bis ein Euro pro Stunde“, so Kruthoff. Da es nur eine Parkplatz-Zwischenlösung sein soll, ehe sich andernorts etwas tut, scheut die Stadt aber größere Investitionen. „Wir können nicht Miete für die Fläche zahlen und dann noch tausende Euro investieren, wenn wir über die Parkgebühren nur einen Bruchteil wieder reinholen“, sagt der Stadtsprecher.

Möglich seien dort eine Schranke oder Parkscheinautomaten mit Stromversorgung, aber man prüfe eher moderne Varianten: Parken mittels Handy-App sowie solar- oder Akku-betriebene Parkscheinautomaten, die man später auch andernorts weiter nutzen könnte. Der Mietzins dürfte sich etwa an dem orientieren, was die Stadt bis Frühjahr 2017 zahlte, ehe man infolge einer angekündigten deutlichen Mieterhöhung die Reißleine dort zog. Dass die Stadt an der Stelle wieder Parkraum schaffen werde, da sei sich der Stadtrat einig gewesen. Schließlich sehe man, dass der Parkplatz am Amtsgericht meist überlaufen ist, gerade Bedarf bei Veranstaltungen im Kino oder dem Saalbau bestehe. Außerdem seien für das nahe Ärztehaus Parkplätze wichtig. Früher gab es knapp 90 Parkplätze, da inzwischen dort einige Gebäude aus Sicherheitsgründen abgerissen wurden, ist zwar etwas mehr Fläche da. Allerdings müsse man auch eine Zuwegung schaffen. Daher geht Kruthoff von rund 100 Parkplätzen aus, die etwa durch planierten Schotter befestigt werden könnten.