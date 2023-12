Das Stadion ist in die Jahre gekommen Das Homburger Waldstadion wird in Etappen saniert

Welchen Weg will die Stadt bei der langwierigen Sanierung des Homburger Waldstadions einschlagen? Darüber hatte in der vergangenen Woche der Homburger Stadtrat zu entscheiden. Insgesamt standen vier unterschiedlich umfangreiche und damit auch unterschiedlich teuere Varianten zur Diskussion. Ausgiebig vorgestellt wurden sie von Rainer Bastian, Geschäftsführer der Tribast-Projektmanagement-GmbH mit Sitz in Homburg.