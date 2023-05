Entscheidung im Stadtrat Homburg vertagt Erst Gutachten vor Einführung von Fahrradzonen

Homburg · Erneut hat sich der Stadtrat am Mittwoch mit der Fahrradinfrastruktur in Homburg beschäftigt, eine Entscheidung gab es vorerst nicht. Die Grünen hatten nochmals ihren Antrag vorlegt, probeweise zwei Fahrradzonen einzurichten: in der Birkensiedlung sowie in der Oberen und Unteren Allee samt Kirrberger Straße.

18.05.2023, 18:00 Uhr

In Homburg gibt es noch keine Entscheidung über Fahrradzonen. Foto: Thorsten Wolf

Dieses Ansinnen war in der Februarsitzung abgelehnt, im März in den Ausschuss verwiesen worden. Die CDU hatte vorgeschlagen, dass die Verwaltung prüfen möge, ob ein Radweg auf dem Grünstreifen zwischen Oberer und Unterer Allee möglich sei.