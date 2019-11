Homburg Der Homburger Stadtrat diskutierte über ein Maßnahmenpaket, es wurde aber noch nicht beschlossen.

Nein, einen Klimanotstand wird Homburg nicht aufrufen. Stattdessen hat der Homburger Stadtrat anlässlich seiner jüngsten Sitzung ein umfangreiches Maßnahmenpaket zum Umweltschutz diskutiert. Auslöser für diese Diskussion war ein Antrag der Fraktion der Grünen in der vorvergangenen Sitzung – da sollte Homburg tatsächlich den Klimanotstand ausrufen. Mit diesem Ansinnen konnten sich die Grünen da allerdings nicht durchsetzen, man einigte sich vielmehr darauf, ein konkretes Maßnahmenpaket, nun als als gemeinsamer Antrag von Grünen und SPD in den Rat eingebracht, auf den Weg zu bringen (wir berichteten).

Eben dieses Paket stand nur zur Beratung an, den anderen Ratsfraktionen vorgestellt vom stellvertretenden Grünen-Fraktionsvorsitzenden Marc Piazolo. Unter dem Antrags-Titel „Mehr Klimaschutz in Homburg“ nannte Piazolo hier folgende Ziele: Ein Klimaschutzkonzept bis zum 31. Dezember 2020, ein Mobilitätskonzept mit besonderem Blick auf den Öffentlichen Personennah- und Radverkehr, eine Ausweitung und Pflege von Grünflächen in der Stadt sowie ein Energiemanagement für die städtischen Gebäude.

Bevor es in die Diskussion ging, äußerte Bürgermeister Michael Forster (CDU) seine Einschätzung, dass man seitens der Stadt in Teilen schon mehr umgesetzt habe, als es das Maßnahmenpaket vorsehe – man habe aber möglicherweise die Öffentlichkeit darüber zu wenig informiert. Auch machte Forster klar, „und das soll kein Totschlags-Argument sein“, dass alle Maßnahmen Geld kosten würden – vor der Kulisse, dass Homburg einen Sanierungshaushalt habe.

In der folgenden Aussprache zeigten sich dann auch durchaus unterschiedliche Positionen innerhalb der Parteienlandschaft des Homburger Stadtrates. So sprach Stefan Mörsdorf, der Fraktionssprecher der CDU, von einigen Punkten, bei denen es noch „Diskussionsbedarf“ gebe. Trotzdem zollte er sowohl Grünen als auch SPD Respekt dafür, dass beide Fraktionen das Projekt auf die Zielgerade gebracht hätten. Sein Vorschlag: Das Papier nun in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe festzurren und dann in der kommenden Sitzung des Stadtrates verabschieden.