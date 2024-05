Letzte Sitzung des Stadtrates Homburg vor der Wahl Heißasphalt-Trupp soll Straßen flicken

Wenn der Stadtrat an diesem Donnerstagabend zusammenkommt, dann geschieht das regulär zum letzten Mal in dieser Zusammensetzung. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni wird in Homburg nämlich nicht nur der Oberbürgermeister, sondern auch der Rat neu gewählt. Alle Parteien, die jetzt dazu gehören, wollen erneut dabei sein. Es wurden insgesamt 154 Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber zugelassen. Diese verteilen sich auf sieben Parteien beziehungsweise Wählergruppen: SPD, CDU, Grüne, FDP, FWG, AfD, Linke.