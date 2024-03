Der Stadtrat Homburg hat entschieden Kein früher Ruhestand für Schneidewind

Michael Forster, Homburgs Bürgermeister, hätte den Abend seines 57. Geburtstags vermutlich auch lieber anders gestaltet. Nun stand aber anstatt einer Geburtstagsfeier am Donnerstag eine wichtige Stadtratssitzung an, bei der es neben anderen Tagesordnungspunkten um zwei Themen ging, die viele beschäftigen, was auch die gut gefüllten Zuschauerränge zeigten: den Antrag des suspendierten Oberbürgermeisters Rüdiger Schneidewind auf frühzeitigen Ruhestand und die Entscheidung über den Campingplatz Königsbruch. Den Beschlüssen gingen längere Diskussionen voraus, in denen der von vielen wiederholt geforderte emotionale Abstand nicht immer gewahrt wurde. Es wurde in Teilen sehr persönlich.