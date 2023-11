Antrag verabschiedet für mehr Demokratie Stadt setzt Zeichen gegen Antisemitismus

Manchmal bekommen Dinge eine erschreckende Aktualität. Das war auch in der Sitzung des Homburger Stadtrates am Dienstagabend so. Die CDU hatte dazu einen Antrag eingereicht. Es ging darin um den 225. Geburtstag von Johann Georg August Wirth (1798- 1848) am 20. November. Wirth war neben Philipp Jakob Siebenpfeiffer Organisator des Hambacher Festes, der großen Kundgebung für Demokratie und Freiheit in Deutschland.