Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtrat Homburg zur A6-Abfahrt Ost und der Koi-Affäre : Die Planungen bei Reiskirchen ruhen

Geht es nach dem Landesbetrieb für Straßenbau, dann soll der neue Autobahnanschluss Homburg-Ost hier an der Erbach-Umgehung gebaut werden. Die Stadt favorisiert hingegen eine andere Anbindung durch den Erbacher Wald. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Zum geplanten Autobahnanschluss soll das neue Jahr Klarheit bringen. Fragen zum Grundstückskauf am Koi werden wohl nie gänzlich geklärt werden.

Die letzte Sitzung des Homburger Stadtrats für 2019 in der vergangenen Woche (wir berichteten) hatte inhaltlich keinen gemütlichen „Jahresabschluss-Charakter“. So fanden sich auf der Tagesordnung auch die Dauerbrenner „Neubau Autobahnanschluss Homburg-Ost“ und der Grundstückskauf an der Hinkelsbix für das Kombibad Koi.

Den Autobahnanschluss auf die Tagesordnung gehoben hatte dabei eine Anfrage der Grünen. Die wollten wissen, ob die Stadt möglicherweise unnötig Geld ausgibt, wenn sie die vom Stadtrat beschlossene Variante 2 weiterplant – und sich diese Planungen für eine Anbindung der A 6 über eine neue Zubringerstraße letztlich als nicht genehmigungsfähig erweist. Zum Hintergrund: Derzeit „konkurrieren“ zwei Planungen miteinander. Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) sieht im Anschluss der A 6 über die Erbach-Umgehung – die Variante 1 – die einzig realisierbare Möglichkeit. Der Homburger Stadtrat hingegen hat sich bekanntlich für die Variante 2 entschieden. Homburgs kommissarischer Verwaltungschef Michael Forster (CDU) machte sowohl in einem Pressegespräch am Morgen der Sitzung als auch in der Sitzung selbst deutlich, dass derzeit überhaupt keine Planungen liefen.

Dies gelte sowohl für die Stadt als auch für den LfS. „Es gibt eine Terminabstimmung zwischen der Stadtverwaltung, dem Verkehrsministerium und dem LfS. Das haben wir für den Januar avisiert.“ Vor diesem Hintergrund, so Forster weiter, werde derzeit keine der beiden Varianten weiter geplant. „Der LfS wird mit dem Bund jetzt abstimmen, welche der beiden Varianten genehmigungsfähig ist. Und dann werden wir uns mit dem Verkehrsministerium, unter Einschluss des LfS, weiter abstimmen.“ Mehr gebe es dazu in der Sache nicht zu berichten. Bisher hieß es allerdings, dass die Variante, die vom Landesbetrieb favorisiert wurde, auch im Bund als einzig machbare Lösung gesehen wird. Fortsetzung folgt.

Forster nutzte diesen Moment der Sitzung auch dazu, zu einem Artikel in unserer Zeitung Stellung zu beziehen. In diesem drohten die Grünen an, möglicherweise die Kommunalaufsicht einzuschalten, sollte die Planungen der Stadt für die Variante 2 ohne entsprechende Genehmigungsfähigkeit weiterlaufen. Forster: „Das hat mich etwas befremdet.“ So habe man zwei Beschlüsse des Homburger Stadtrats für die Variante 2. „Und wenn ich Beschlüsse habe, die nicht rechtswidrig sind, dann habe ich die als Verwaltung auch auszuführen.“ Das Ansinnen der Grünen in diesem Zusammenhang sei für ihn da ein „seltsames Demokratieverständnis“. Auch müsse man vorsichtig sein, wenn man die von den Grünen aus Sicht von Forster angemahnte Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit dann auch bei vielen anderen Ratsbeschlüssen anlegen würde. Vor allem im freiwilligen Bereich, so beim beschlossenen Klimaschutzprogramm für die Stadt, habe man es dann in der Zukunft schwer, rechtmäßige Beschlüsse umzusetzen.

Marc Piazolo von den Grünen wollte das nicht so stehen lassen. So habe er nicht mit der Kommunalaufsicht gedroht, sondern nur angemahnt, dass bei einem Weiterplanen der Variante 2 unnötige Kosten entstehen könnten, würde diese Variante am Ende nicht realisiert.

Ordnung und Klarheit waren in der Folge nicht die Attribute, mit denen sich die Aussprache zum Grundstücksgeschäft an der Hinkelsbix schmücken konnte. Zum Hintergrund: Der Ankauf eines Grundstücks durch die Stadt im Zuge der Verwirklichung des Kombibades Koi hatte vor einigen Wochen die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen. Michael Forster selbst hatte das initiiert, nachdem bei einer Prüfung des Kaufs der Verdacht von Unregelmäßigkeiten aufgekommen war (wir berichteten).

Die Ermittlungen wurden zwischenzeitlich, auch mit Blick auf Verjährung, eingestellt. Doch Barbara Spaniol von den Linken hatte der Verwaltung trotzdem einen ganzen Fragenkatalog zukommen lassen, um zu klären, was es zu klären gibt. Die bisher bekannten Fakten in aller Kürze: Zuerst hatte die Stadt den Ankauf des Geländes mit drei Mietshäusern aus dem Besitz der Wohnungsgesellschaft der Neunkircher Eisenwerke zum Preis von 325 000 Euro abgelehnt. Später erwarb sie einen unbebauten Teil zum Preis von 450 000 Euro. Der Beschluss dazu fiel in nichtöffentlicher Sitzung des Rates mit denkbar knapper Mehrheit. Im Vorfeld hatten weder der Aufsichtsrat der Homburger Stadtbus und Parkhaus Gesellschaft (HPS) als Käufer im Auftrag der Stadt noch der zuständige Ausschuss dafür grünes Licht gegeben. Verkäufer des Geländes war zu diesem Zeitpunkt ein privater Homburger Geschäftsmann. Der hatte das Gelände zwischenzeitlich erworben und wurde damit zum Vertragspartner der Stadt. Der Grund für den Ankauf, so die Stadt damals: Auflagen für den Hochwasserschutz. Dass man das Gelände nicht schon bei der ersten Offerte erworben habe, begründete Stadtkämmerer und HPS-Geschäftsführer Ralf Weber damit, dass die zu erwartenden Kosten für Sanierung oder Abriss der eingeschlossenen Gebäude zu hoch gewesen seien. Allerdings: Zwischenzeitlich wird der Gebäudekomplex tatsächlich von privater Hand Instand gesetzt.

Die von Spaniol gestellten Fragen konnten nun bei weitem nicht erschöpfend seitens der Verwaltung beantwortet werden. Grund dafür sei auch, dass vieles aus den vorliegenden Akten und Protokollen nicht nachvollziehbar sei, wie Forster einleitend verdeutlichte. Anderes, wie die Frage nach möglichen persönlichen Beziehungen zwischen der damaligen Verwaltungsspitze und dem besagten Homburger Geschäftsmann, wanderte zudem in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung. Aber gerade dieser Aspekt des Grundstückskaufs hatte zu einigen Spekulationen und Gerüchten in Homburg geführt. Andere Fragen betrafen auch den abschließenden Kaufpreis. Hier wollte Yvette Stoppiera-Wiebelt (Grüne) wissen, wie sich die Summe von 450 000 Euro errechnet habe – immerhin sei das Gelände faktisch wertlos gewesen. Grund dafür sei laut der Grünen-Politikerin der Umstand, dass das Gelände als so genanntes HQ-100-Areal (Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist) schlicht keinen Verkehrswert mehr hat, „weil es unverkäuflich ist“.