Entscheidung am Donnerstagabend Stadtrat Homburg macht Weg frei für Tiny-House-Siedlung am Königsbruch

Der Homburger Stadtrat hat am Donnerstagabend grünes Licht gegeben für das Vorhaben am Königsbruch und dafür die nötige Teiländerung des Flächennutzungsplanes, den Durchführungsvertrag sowie den vorhabenbezogenen Bebauungsplan, mit großer Mehrheit und ohne Änderungen beschlossen. Damit kann nun der hier bestehende Campingplatz, der sich mit den Jahren zur Wochenendsiedlung mit allerdings nicht genehmigungsfähigen Häusern entwickelt hat, in eine Tiny-House-Siedlung umgewandelt werden. Das Verfahren hatte der Betreiber angestoßen.