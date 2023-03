Stadtrat Homburg Wildwuchs an Bauten am Campingplatz Königsbruch droht das Aus

Homburg · Im Stadtrat geht es am Donnerstag um einige Aufreger-Themen, etwa den Campingplatz Königsbruch. Das Ziel, den Wildwuchs an Häuschen hier nachträglich aus der Grauzone zu holen, lässt sich wohl nicht umsetzen. So gut wie allen Alt-Bauten droht der Abriss, sollte der Bebauungsplan beschlossen werden.

So wie auf unserem Symbolbild sind auch auf dem Campingplatz Königsbruch viele Wohnwagen um- und überbaut worden. Der Wildwuchs an Bauten soll nun fast komplett weg. Foto: dpa/Thomas Frey

Kurz vor den saarländischen Osterferien kommt der Homburger Stadtrat an diesem Donnerstag zusammen – und soll über so einige heiße Eisen beschließen.