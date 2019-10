Kostenpflichtiger Inhalt: Beratung im Stadtrat Homburg : Ideenwettbewerb für Schlossberg

In der Vergangenheit gab es einige Anstrengungen, gerade die Schlossberghöhlen attraktiver zu gestalten, nun soll ein genereller Bebauungsplan die baurechtlichen Möglichkeiten auf dem ganzen Schlossberg klären. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Wie es weiter gehen soll auf dem Homburger Schlossberg war Thema im Stadtrat. Gerade beim Eingang zu den Höhlen und dem einsturzgefährdeten „Großen Bruch“ sieht man Handlungsbedarf.

Wie soll es weitergehen mit dem Homburger Schlossberg und seinen touristischen Attraktionen wie den Schlossberghöhlen und der Ruine der Hohenburg? In der jüngeren Vergangenheit gab es Pläne, den Homburger Hausberg mit einem Aufzug von der Altstadt aus zugänglich zu machen und die Eingangssituation der Schlossberghöhlen neu und modern zu gestalten. Gerade die Aufzugpläne fanden vor allem Widerspruch in der Bevölkerung (wir berichteten mehrfach).

In der vergangenen Ratssitzung war zudem klar geworden, dass der Zeitrahmenplan für das gesamte Leuchtturmprojekt in Bezug auf EU-Fördergelder nicht eingehalten werden kann. Damit sprang die Ampel für den Aufzug in der angedachten Form ohnehin auf Rot.

In seiner Sitzung in der vergangenen Woche stellte der Homburger Stadtrat nun die Weichen in Richtung Zukunft – mit einem deutlichen Vorzeichenwechsel. Stand bisher im Raum, einen Bebauungsplan mit konkreten Inhalten (einen so genannte „Vorhabenbezogenen Bebauungsplan“) auf den Weg zu bringen, so entschlossen sich die Stadtratsmitglieder mehrheitlich dazu, lediglich den Geltungsbereich für die touristische Weiterentwicklung des Schlossbergs festzulegen (genereller Bebauungsplan) und dessen Ausgestaltung noch nicht festzuschreiben.

Auch die CDU hatte mit einem eigenen Antrag das Thema auf die Tagesordnung gehoben und hier auch die Idee aufgebracht, die Homburger selbst nach ihren Ideen für die Weiterentwicklung des Schlossbergs zu fragen. Ein solcher Ideenwettbewerb, wie CDU-Fraktionssprecher Stefan Mörsdorf erläuterte, werde die Akzeptanz für Maßnahmen am Schlossberg fördern. Zusätzlich solle ein Tag der offenen Tür der Bevölkerung Einblicke gewähren. „Jeder, der das da oben sieht, der wird erkennen, dass es sinnvoll ist, dass da was passiert.“ Und auch der schon gebildete Sonder-Ausschuss des Stadtrates zum Schlossberg solle nun seine Arbeit aufnehmen.

Im Rund der Fraktionen gab es grundsätzlich Zustimmung, Yvette Stoppiera-Wiebelt von den Grünen mahnte allerdings an, dass der besagte Ausschuss tagen sollte, bevor der Stadtrat mit einem Aufstellungsbeschluss das Bebauungsplan-Verfahren beginnt. Hinsichtlich des von Mörsdorf angeregten Ideenwettbewerbs forderte Stoppiera-Wiebelt, diesen unter professionellen Anbietern auszuschreiben, „wir wollen hier ja keinen Malwettbewerb“. Hier sei ein Bürgerwettbewerb nicht zielführend, weil da schlicht die Fachkompetenz fehle.

Bürgermeister Michael Forster (CDU) wies an dieser Stelle und mit Blick auf die sich mit großer Sicherheit verschlechternde Haushaltslage darauf hin, dass Projekte wie ein Ideenwettbewerb Geld kosteten. Er halte es deswegen für sinnvoller, mit einem generellen Bebauungsplan erstmal die Grundlagen für Baurecht zu erarbeiten.

Die grundsätzliche Konfrontationslinie in der Diskussion: Sollen zuerst Ideen für die touristische Weiterentwicklung des Schlossbergs entwickelt oder zuerst ein generelles Bebauungsplan-Verfahren ohne konkret genannte Vorhaben auf den Weg gebracht werden? Hier gab Forster zu bedanken, dass man angesichts der Einsturzgefahr des Großen Bruchs (wir berichteten) konkreten Handlungsbedarf habe. „Wenn da in den kommenden ein, zwei Jahren etwas passiert, dann stehen wir unter Handlungsdruck!“ Unterstützung erhielt Forster hier von Axel Ulmcke von den Freien Wählern. Der gab zu bedenken, dass es wenig sinnvoll sei, Ideen zu entwickeln, bevor ein Bebauungsplan-Verfahren nicht klar mache, was überhaupt möglich sei. Auch die FDP sprach sich für den Beginn eines generellen Bebauungsplan-Verfahrens aus.