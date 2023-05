Stadtrat beendet historisch bedingte Zweiteilung Warum Homburg jetzt überall Ortsräte bekommt

Das Thema Ortsräte für ganz Homburg beschäftigt die Stadt nun aktuell seit Monaten, nachdem es bereits vor Jahren immer wieder einmal Thema war. Jetzt ist aber die Entscheidung in der Sitzung des Stadtrates am Mittwochabend gefallen: Mit der Homburger „Eigenart“, dass es in manchen Teilen Ortsvertrauenspersonen gibt, in anderen gewählte Gremien ist es vorbei. Bei den Kommunalwahlen 2024 können also überall in der Stadt Ortsräte gewählt werden.