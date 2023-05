Homburg in unterschiedlichen Stadtführungen erleben Die Stadt mit anderen Augen sehen

Ganz gleich, ob die Reise in eine weit entfernte Stadt führt oder in den Ort nebenan: Natürlich kann man sich einfach treiben lassen, um hier etwas zu sehen und zu erleben. Doch wer mit einem sachkundigen Gästeführer unterwegs ist, der lenkt den Blick oft auch auf Dinge, die ihm sonst vermutlich nicht so aufgefallen wären. Und selbst wenn jemand schon lange an einem Ort lebt, bis in die kleinste Ecke kennen ihn wohl nur die Allerwenigsten. Auch hier hilft es, einen Stadtführer dabei zu haben für Neuentdeckungen im altbekannten Umfeld