Stadtführung : Homburgs Brunnen kennnenlernen

Homburg Im Rahmen der Homburger Stadtführungen findet am Donnerstag, 5. Dezember, eine Führung zum Thema „Die Brunnengeschichte Homburgs“ statt. Darauf weist die Stadt hin. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Gerlachbrunnen am Rondell.

