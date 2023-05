Homburg Die Bibliotheken sind im Wandel

Kein Wunder, befinden sich doch Bibliotheken in Folge der Digitalisierung stark im Wandel. Durch den freien Zugriff auf Wissen und Informationen im Internet, etwa durch Online-Lexika wie Wikipedia, werden Bibliotheken heute ganz anders genutzt, als dies noch vor 20 Jahren der Fall war. Und die Bibliotheken passen sich den veränderten Ansprüchen ihrer Nutzerinnen und Nutzer an, werden vom reinen Ausleih- zum Lernort, an dem sich längst nicht mehr nur Büchern finden lassen, sondern auch zahlreiche andere Medien, Veranstaltungen und Arbeitsplätze mit Internetzugang angeboten werden.