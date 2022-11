Sommerabend-Stimmung mit Livemusik ist das Markenzeichen von „Live am Biotop“, das viele Gäste vor allem im ersten Corona-Sommer für sich entdeckten, als so gut wie gar nichts ging - außer eben unter freiem Himmel in Beeden. Unser Bild zeigt die Zuschauer im Jahr 2020 beim Auftritt von Igor Kos. Foto: Sebastian Dingler