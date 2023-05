Stadtrat will Finanzhilfe erhöhen Homburg will dem Tierheim helfen

Das Homburger Tierheim ist finanziell und auch bei der Ausstattung nicht auf Rosen gebettet. Das ist keine neue Erkenntnis, rückt aber immer wieder einmal in den Hintergrund. Hilferufe aus dem Ria-Nickel-Tierheim, angesiedelt in Erbach, hatte es auch in der Vergangenheit schon gegeben, mal lauter, mal leiser. Dramatisch wurde es im Sommer 2016: Da drohte sogar die Insolvenz, die aber abgewendet werden konnte. Damals war dann nach längerem Ringen ein Konsortialvertrag auf den Weg gebracht worden, der die Finanzierung langfristig sichern sollte, damit das Tierheim nicht Jahr für Jahr bangen muss, ob es reicht oder nicht. Das dachte man jedenfalls, obwohl auch schon damals aus dem Tierheim gemahnt wurde, dass der Betrag zu niedrig sei.