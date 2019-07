Betrug : Scheinrechnungen an Gewerbetreibende

Scheinrechnungen an Gewerbetreibende

Homburg Gewerbeamt der Stadt Homburg bittet um erhöhte Aufmerksamkeit bei Auftragsbestätigungen.

In der Kreisstadt Homburg sind derzeit wieder Betrüger unterwegs. Die Opfer sind diesmal Gewerbetreibende aus der Innenstadt. Das Gewerbeamt Homburg ist durch einen ansässigen Unternehmer auf die derzeit kursierende Betrugsmasche aufmerksam gemacht worden. Hierbei werden Scheinrechnungen für angebliche Anzeigenaufträge oder Auftragsbestätigungen versendet, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Die Betrugsmasche läuft dabei wie folgt ab: Alles beginnt mit einem Täuschungsanruf, in dem Gewerbetreibende oder Vereine, die in der Vergangenheit in tatsächlichen Broschüren oder Flyern der Stadt Homburg geworben haben, darauf aufmerksam gemacht werden, dass demnächst eine Neuauflage erfolge. Weiter heißt es, dass die Geschäftsleute nur berücksichtigt werden könnten, wenn sie ihre Anzeige nochmals bestätigten.