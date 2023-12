Stadt Homburg stellt Vorsorgekonzept vor Schutz vor Hochwasser-Katastrophen

Die Nacht vom 26. auf den 27. August 2022 wird man am Ohligberg in Schwarzenacker nicht so schnell vergessen. Da sorgte ein sogenanntes Starkregen-Ereignis dafür, dass die Straße von einer Lawine aus Schlamm und Geröll überrollt wurde (wir berichteten). Dieser Moment, aber besonders auch die Flutkatastrophe im Ahrtal im Jahr zuvor, waren Impuls für die Homburger Stadtverwaltung, mit Blick auf solche immer zahlreicher werdenden Katastrophenmomente zu reagieren. Das Stichwort: Vorsorgekonzept gegen Starkregen und Hochwasser. Am Montagabend stellten Verantwortliche der Stadt, einige Experten sowie Vertreter des mit der Erstellung des Konzeptes beauftragten Ingenieurbüros den aktuellen Stand der Arbeiten in einer Bürgerbeteiligungsveranstaltung im Kulturzentrum Saalbau vor. Auf dem Podium: Homburgs Bürgermeister Michael Forster, Frank Missy und Michael Banowitz von der Homburger Bauverwaltung, Christof Kinsinger von der internationalen Kommission zum Schutz der Mosel und der Saar, Isabel Zech vom saarländischen Umweltministerium sowie Simon Müller von beauftragten Ingenieurbüro Weber-Ingenieure aus Pforzheim.