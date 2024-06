Hilfe bei der Schadensregulierung in Sachen Pfingsthochwasser Stadt Homburg unterstützt vom Hochwasser betroffene Bürger

Um die Betroffenheit der Homburger Bürger schnell und unkompliziert festzustellen, hat die Stadtspitze sich auch mit den jeweiligen Ortsvorstehern aus Jägersburg, Kirrberg und Einöd abgestimmt, was das konkrete Vorgehen betrifft. In Jägersburg können sich betroffene Personen an Ortsvorsteher Jürgen Schäfer wenden. In Kirrberg findet ein Infotermin mit Ortsvorsteher Manuel Diehl an diesem Mittwoch, 5. Juni, von 17 bis 19 Uhr im Feuerwehrhaus statt. In Einöd lädt Karl Schuberth für Donnerstag, 6. Juni, zwischen 16 und 18 Uhr ins Bürgerhaus Einöd ein.