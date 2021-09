Klimaschutz in Homburg : Stadt sucht Mitmacher für Klimawette

Michael Bilharz, der Initiator der Klimaaktion, kürzlich bei seinem Besuch vor dem Homburger Rathaus. Foto: Ulrike Stumm

Homburg Nachdem Michael Bilharz, der für seine Aktion „Klimawette“ in diesen Monaten rund 6000 Kilometer mit dem Fahrrad durch Deutschland fährt und Anfang August auch in der Kreisstadt Homburg Station gemacht hatte (wir berichteten), beteiligt sich auch die Stadt an der Klimawette.

Ganz konkret hat sich die Aktion zum Ziel gesetzt, in Deutschland bis zum Weltklimagipfel in Glasgow im November dieses Jahres eine Million Tonnen CO 2 einzusparen.

Die Idee besteht darin, dass jede und jeder Einzelne etwas zu diesem Ziel beiträgt. Bürgermeister Michael Forster nahm die Wette für die Stadt an und hofft, dass Homburg die Wette gewinnt, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Homburger Rathaus. Damit Deutschland eine Million Tonnen CO 2 -Einsparung schafft, müssten 1,5 Prozent der Bevölkerung jeweils eine Tonne CO2 einsparen, für Homburg würde dies insgesamt 628 Tonnen bedeuten. Insofern werden 628 Personen benötigt, die sich mit diesem Ziel beteiligen, so die Rechnung im Rathaus am Forum.

Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Versprechen für persönliche CO 2 -Sparmaßnahmen oder eine Spende für wirkungsvolle Klimaschutzprojekte mit sozialem Mehrwert. So könnte man sein „Auto stehen lassen“ und dafür „Rad fahren“. Für die Spenden in Höhe von möglichst 25 Euro stehen sechs internationale Projekte zur Auswahl. Hier geht es beispielsweise um Wiederaufforstungsmaßnahmen des Regenwaldes in Borneo oder Uganda, um Solarpanels für Äthiopien oder Kenia, um Biogas für Maßnahmen in Nepal sowie CO2-Zertifikate in Europa, heißt es in der Mitteilung weiter. Jede 25-Euro-Spende wird mit einer eingesparten Tonne CO 2 berechnet.

Sollte die Stadt Homburg die Wette nicht gewinnen, so möchte sie im Closenbruch die dort ausgestorbene Pflanze Arnica montana wieder ansiedeln und so das Niedermoor vor den Toren der Kreisstadt biologisch aufwerten.