Maßnahmen der Stadt Homburg gegen Unwetter Stadt Homburg stellt Konzept gegen Starkregen im Saalbau vor

Der Hintergrund: Unwetterwarnungen und Unwetter sind im Zuge des Klimawandels keine Ausnahme mehr. Von ihnen sind in der Vergangenheit auch das Saarland sowie die Stadt Homburg und damit zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner betroffen gewesen. Die nachgewiesene Zunahme von Starkregenereignissen führt mit ihren Überschwemmungen und Sturzfluten zu Gefahren, die im Gegensatz zu Flusshochwassern nicht von der Nähe zu Fließgewässern abhängig sind, sondern sehr plötzlich und an vielen Stellen auftreten können. Mögliche Folgen reichen von Schäden an Gebäuden, landwirtschaftlichen Flächen und Verkehrswegen bis zu akuten Gefahren für Leib und Leben. Die Katastrophe im Ahrtal vor zweieinhalb Jahren ist vielen noch in Erinnerung.