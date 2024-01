In Homburg wird wieder aufgeräumt Die Stadt Homburg ruft wieder zu Picobello-Aktionen auf

Homburg · Am Freitag und Samstag, 15. und 16. März, ist es wieder so weit: Das Saarland soll picobello sauber werden. Der Entsorgungsverband Saar (EVS) lädt wieder alle interessierten Gruppen und Einzelpersonen ein, sich am landesweiten Frühjahrsputz „Saarland Picobello“ zu beteiligen und mitzuhelfen, zum Beispiel Kita-Außenanlagen, Schulhöfe und -wege, Straßenränder, öffentliche Grünflächen und Spielplätze sowie Waldwege und Gewässerränder von „wildem Müll“ zu befreien.

25.01.2024 , 15:12 Uhr

Bei der Picobello-Aktion wird demnächst auch in Homburg wieder gemeinsam Müll eingesammelt. Foto: Thorsten Wolf