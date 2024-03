Arbeitsplatzabbau im Werk Homburg Stadt Homburg plant Rückzug aus dem Michelin-Netzwerk

Der Bürgermeister reagiert damit „mit Enttäuschung und Verärgerung“ auf das von Seiten des Reifenherstellers aktiv betriebene Vorhaben, an dessen Ende rund 800 Beschäftigte am Standort Homburg ihren Arbeitsplatz verlieren werden, weil die Produktion von Lkw-Reifen und Halbfabrikaten in der Kreis- und Universitätsstadt bis Ende 2025 schrittweise eingestellt werden soll. Zudem will das französische Unternehmen seine Werke in Trier und Karlsruhe schließen. In Summe sind von den Stellenabbau-Plänen mehr als 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland betroffen, für die nach Angaben der Gewerkschaft Verhandlungen zum Interessenausgleich und für einen Sozialplan bereits begonnen haben, heißt es weiter. Mit Blick auf die in ihrer beruflichen Existenz massiv bedrohten Beschäftigten setzt der Homburger Bürgermeister jetzt darauf, „dass Michelin nun seiner so oft beschworenen sozialen Verantwortung gerecht wird“. Er hoffe, dass das Unternehmen in den laufenden Gesprächen vernünftige Vorschläge auf den Tisch lege.