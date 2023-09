Cleanup-Day auch in Homburg Im Stadtgebiet Homburg wird wieder kräftig aufgeräumt

2022 beteiligten sich nach Angaben des 2018 gegründeten gemeinnützigen Trägervereins in Deutschland „Let’s Do It! Germany e.V.“ rund 15 Millionen Menschen in mehr als 190 Ländern weltweit am „WCD“, in Deutschland waren es in etwa 1300 Städten und Gemeinden rund 293 000 Menschen in mehr als 6700 Cleanups, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Homburg.