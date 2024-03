Schäden in ganz Homburg Kaltasphalt gegen die Schlagloch-Pisten

Homburg · Wer auf Straßen, Parkplätzen, Gehwegen unterwegs ist, muss derzeit wirklich vorsichtig sein, denn es gibt auch in Homburg enorme Schäden an vielen Stellen. Die Stadt kennt das Problem und lässt die Löcher möglichst schnell stopfen. Sie will aber auch nachhaltigere Lösungen angehen.

08.03.2024 , 16:00 Uhr

Mit am stärksten betroffen ist die Kaiserstraße zwischen Bexbacher Straße und Saarbrücker Straße. Hier fahren viele buchstäblich Slalom. Foto: Thorsten Wolf