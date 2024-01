Homburg Weihnachtsbäume werden eingesammelt

Die Tage vor und nach Weihnachten schmückt der Christbaum viele Wohnzimmer. Doch zumeist um den Jahreswechsel beginnt ein noch so stattlicher Baum zu nadeln. Dann heißt es: raus aus der Wohnung, aber wohin? Wie gewohnt bietet die Stadt Homburg auch in diesem Januar die kostenlose Abholung und Entsorgung von Weihnachtsbäumen an. Dazu müssen die Bäume allerdings von sämtlichem Schmuck befreit und rechtzeitig an einer der im Folgenden genannten Sammelstellen abgelegt werden, wie es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt.