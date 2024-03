Homburger Stadtrat stimmt über Antrag des suspendierten Oberbürgermeisters Schneidewind ab Schneidewind-Ruhestand im Stadtrat

Homburg · Homburgs suspendierter Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind will sich in den Ruhestand versetzen lassen. Darüber muss allerdings der Stadtrat entscheiden, nun steht fest, wann: auf der Sitzung in der kommenden Woche am 21. März. Und da gibt es einige Hürden

13.03.2024 , 13:08 Uhr

Der Stadtrat Homburg muss in der kommenden Woche darüber abstimmen, ob der suspendierte OB Rüdiger Schneidewind in den Ruhestand versetzt wird. Dieser hatte dies kürzlich beantragt. Foto: Ulrike Stumm