Asylbewerber im Saarpfalz-Kreis : Berufliche Chancen im Handwerk

Die Integration von Flüchtlingen in Handwerksberufe funktioniert im Saarpfalz-Kreis. Foto: dpa/Patrick Pleul

Homburg Die Betriebe in der Region benötigen mittel- und langfristig wegen der demografischen Entwicklung Fachkräfte – eine Chance für Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch für Arbeitslose.

Aktuelle Zahlen von Asylbewerbern und Menschen mit Fluchthintergrund zeigen trotz Corona eine gute Arbeitsmarktintegration. Geflüchtete seien auch bei Handwerksbetrieben aufgrund guter Erfahrungen gefragt. Es fehlten dort aber weiterhin Fachkräfte und Auszubildende, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung in Homburg.

Laut einer ntv-Meldung von Ende August verliere Deutschland bis zur Jahrhundertwende 20 Millionen Einwohner. Ausgehend von 83 Millionen derzeit sind dies 25 Prozent. Die Einwohnerzahl im Saarpfalz-Kreis würde von 144 000 auf 108 000 zurückgehen. „Diese Voraussage, die Zahlen unseres Jobcenters und Gespräche unserer Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit Handwerksunternehmen sprechen eindeutig dafür, dass wir schon heute Zuzug dringend brauchen. Es ist eine stabile Integration bei den Menschen mit Fluchthintergrund feststellbar. Handwerksbetriebe berichten von guten Erfahrungen“, erklärt Landrat Theophil Gallo nach der jüngsten Sitzung des Demographie- und Integrationsausschusses.

Die Zahl der Asylbewerber sei mit 39 auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Zuwanderung im Jahr 2015 habe bis August 2016 zu einem deutlichen Anstieg der Menschen, die Leistungen und Unterstützung durch das Jobcenter benötigten, geführt. Seit September 2016 nehme die Zahl der Menschen, die im Jobcenter betreut werden, kontinuierlich ab und habe im Februar 2020 ihren niedrigsten Wert seit Einführung des SGB II im Jahr 2005 erreicht, so Gallo weiter. Diese sehr positive Entwicklung spiegele die große Nachfrage nach Arbeitskräften im Saarpfalz-Kreis wider.

Aus Sicht des Jobcenters sei es erfreulich, dass die angebotenen Integrations- und Qualifizierungsangebote wirksam die Integration der geflüchteten Menschen, aber auch von Langzeitarbeitslosen, in den Arbeitsmarkt unterstützen und die Menschen auch ihre Chancen nutzten. Allerdings hätten trotzdem nicht alle Bedarfe der Betriebe gedeckt werden können, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im März 2020 brach das allumfassende Thema Corona herein. Zeitgleich sei die Zahl der Hilfebedürftigen wieder monatlich um rund zwei Prozent gestiegen. Von März bis August seien 1178 Antragstellungen auf Arbeitslosengeld 2 erfolgt. Im gleichen Zeitraum im Vorjahr seien es 693 gewesen.„Bemerkenswert ist, dass aktuell 44 Prozent dieser Anträge tatsächlich abgegeben wurden und durch das Jobcenter bewilligt werden konnten. 27 Prozent der Anträge sind bisher noch nicht ausgefüllt beim Jobcenter eingegangen. Alle anderen wurden entweder zurückgezogen oder konnten wegen fehlender Voraussetzungen nicht bewilligt werden. Das zeigt sehr viel Unsicherheit bei den Menschen. Viele warten aktuell noch die weitere Entwicklung ab. Bei anderen hat sich die berufliche Situation wieder entspannt. Gerade die Beratungen von Menschen mit Fluchthintergrund zeigen allerdings, dass sich die Probleme bei dem Personenkreis, der noch nicht integriert ist, eher vergrößert haben, da man beim Spracherwerb noch nicht so weit war beziehungsweise im Lockdown Sprachkurse geendet hatten und das Gelernte auch vergessen wurde. Betroffen sind insbesondere Frauen und ältere Menschen ab 50“, erklärt Dietmar Schönberger.

Betrachte man den Zeitraum März bis August 2020, so sei die Zahl der Menschen mit Fluchthintergrund, die im Jobcenter betreut werden, von 2488 auf 2426 trotzdem kreisweit rückläufig.

Dies gelte für alle saarpfälzischen Kommunen bis auf Homburg und Bexbach, wo es 17 beziehungsweise zwei Personen mehr gebe. Gleichzeitig sei die Zahl der Menschen mit Jobcenterleistungen ohne Fluchthintergrund im gleichen Zeitraum jedoch von 5157 auf 5691 gestiegen. „Der Anstieg bei den Nichtgeflüchteten ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Auswirkungen von Corona auch ganz stark die Mitte der Gesellschaft erreicht haben. Es hat Menschen getroffen, die bisher nie etwas mit Hartz IV zu tun hatten, beispielweise in der Industrie oder Soloselbständige. Der Anstieg dort ist momentan größer, da Menschen mit Fluchthintergrund oftmals in kleinen und mittelständigen Betrieben sind und diese bisher auch während der Krise eine hohe Personalbindung haben“, so Schönberger weiter.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Saarpfalz ist dabei, nach dem mehr als 20-jährigen Bestehen die zweite Generation der Unternehmen – also die Nachfolger – in kleineren Gruppen zu beraten und nach ihrem Wünschen an die Arbeit der Wirtschaftsförderung zu fragen. „Sehr spannend ist, dass gerade Unternehmer aus dem Handwerk unisonso sagten, sie zählen auf die Migranten als Arbeitspotenzial der Zukunft. Sie haben schon sehr positive Erfahrungen mit den Syrern, der größten Gruppe, gemacht. Die Betriebe brauchen Auszubildende und Fachkräfte. Das wäre also ein Thema, zu dem man sich stärker austauschen könnte. Wir sehen bei der neuen Unternehmer-Generation, dass sie interessante Möglichkeiten bieten“, informiert Wirtschaftsfördererin Doris Gaa.