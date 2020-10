Anfangsverdacht wird geprüft : Staatsanwaltschaft wird aktiv wegen Homburger Mietverträgen

Exklusiv Homburg Nachdem kommunalaufsichtliche Beanstandungen an Mietverträgen in Homburg bekannt geworden waren, hat die Saarbrücker Staatsanwaltschaft Vorermittlungen zur Prüfung eines Anfangsverdachts eingeleitet.

Im Fokus stehen diesmal zwei Mietverträge mit einer Schlagzeugschule und einer Sicherheitsfirma in der Lappentascherstraße (wir berichteten). Weiterhin solche mit der Arbeiterwohlfahrt im früheren Landesaufnahmelager in der Schongauer Straße 15 und 17 und die Frage, ob bei der Sanierung dieser Gebäude alles ordnungsgemäß ablief. Wie wir exklusiv berichtet hatten, hatte die Stadt 2014 wohl eine niedrige sechsstellige Summe an die Awo zu Sanierungszwecken freigegeben, obwohl die Häuser ihr selbst gehörten. Darüber waren die Prüfer des Landesverwaltungsamts gestolpert. Unklar ist etwa, wer aus der Stadtspitze das Geld freigab und ob der seit 2006 bestehende Erbbauvertrag mit der Awo angepasst wurde. Und: ob das alles am Stadtrat vorbei stattfand – ähnlich wie bei der „Detektiv-Affäre“.