Sankt Martinsfeier Auch in Homburg teilte der Heilige Martin seinen Mantel

Homburg · „Sankt Martin. Sankt Martin“ erklang es allerorten am Freitagabend in der Homburger Innenstadt. Rund 300 Teilnehmer mit Kindern, Jugendlichen, Eltern und Verwandten folgten dem Zug, der sich am frühen Abend vom Historischen Marktplatz durch die Straßen der Innenstadt auf dem Weg machten.

12.11.2023 , 14:41 Uhr

Jeanine Sattler als Martin und Philipp Simon als Bettler stellten auf dem historischen Marktplatz die Geschichte des heiligen Sankt Martin dar. Foto: Hagen​

Begleitet hoch zu Ross von Sankt Martin, der von der Zweibrückerin Jeanine Sattler dargestellt wurde, und dem Bettler (Philipp Simon) sorgte der Musikverein Reiskirchen unter der Leitung von Gerhard Köhler für die passenden Lieder zum Sankt-Martin-Festumzug.