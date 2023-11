Martinsumzüge in der Region Homburg St.-Martinsumzüge starten in vielen Orten der Region

Bereits am Donnerstag, 9. November, 18 Uhr, wird es in Beeden eine Martinsfeier geben, und zwar an der katholischen Kirche. Die Feier wird wieder von Beeder Vereinen und Institutionen gestaltet. Nach der Begrüßung singen die Kinder der Kindertagesstätte „Aller-Hand“ vor der Kirche einige Lieder. Danach findet ein Laternenzug, mit einer Musikkapelle an der Spitze statt. Der Martinszug führtt von der katholischen Kirche über die Schwarzweiherstraße, die Wiesenstraße, die Hirtenstraße und die Flurstraße, wieder zurück. An der Kirche werden Zuckerbrezeln an alle Kinder verteilt. Nach der Feier können sich die Besucher auf dem Platz vor dem Remigiusheim mit Glühwein, Grillwürstchen, kalten Getränken und Hochprozentigem auf das kommende Weihnachtsfest einstimmen. Für die Kleinen wird Kinderglühwein angeboten.