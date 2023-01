Lesezeit im Saalbau Homburg : Warum Provence? Gespräch mit Michael Friemel

Homburg Am 7. Februar liest der Journalist im Saalbau im Rahmen der Homburger Lesezeit aus Peter Mayles „Jahr in der Provence“ vor

Das Buch „Mein Jahr in der Provence“ von Peter Mayle war eigentlich als Serie für eine englische Zeitung geplant, mit einigen boshaften Seitenhieben auf französische Handwerker. Tatsächlich ist aus dem 1989 erschienenen Buch einer der großen Klassiker der Reiseliteratur geworden, Generationen von Leserinnen und Lesern schätzen die mal liebenswerte, mal tatsächlich etwas süffisante Sicht des Autors auf eine ganz besondere Landschaft.

Und nun wird Michael Friemel, der unter anderem durch seine ebenfalls leichten und informativen Reisereportagen beim Saarländischen Rundfunk bekannt geworden ist, für die „Homburger Lesezeit“ am 7. Februar aus diesem Buch lesen. „Klar, es ist mit fast 35 Jahren ein alter Schinken, aber es ist trotzdem immer noch ein tolles, witziges Buch, ich liebe es einfach“, bekennt Friemel im Gespräch mit unserer Zeitung. Und er vermutet mal ganz stark: Die Zuhörer lieben es auch.

Wenn man zu Vorleseabenden eingeladen werde, „da hat man natürlich erst mal so das Gefühl, man müsse jetzt mit ganz toller Literatur strunzen. Aber das liegt mir nicht, ich möchte mit den Gästen einen netten Abend verbringen, mit guter Stimmung und ein bisschen Urlaubsgefühl“. Deshalb komme ihm Peter Mayles Stil auch entgegen: „Das ist jemand, der Leichtigkeit versprüht, der auch mal ehrlich beschreibt, dass nicht alles in der Provence toll ist, aber trotzdem eine vergnügliche Grundstimmung beibehält“.

Friemel will aber nicht nur vorlesen, sondern auch die eine oder andere Anekdote von sich erzählen, „also das, was ich selbst in Südfrankreich erlebt habe, die bunten Märkte, die tolle Landschaft“.