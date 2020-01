Beratung zur Rückkehr ins Berufsleben : Sprechstunde in der Arbeitsagentur

Jutta Bischof bietet am Dienstag, 11. Februar, eine unverbindliche Sprechstunde für Wiedereinstiegsinteressierte an. Die Beratungen finden vormittags in der Arbeitsagentur Homburg, Büro 315, Talstraße 57 B, statt.

Um eine Anmeldung bis zum 4. Februar wird gebeten. Die Sprechstunde richtet sich an Frauen und Männer, die nach Eltern- oder Pflegezeit wieder arbeiten möchten und bisher noch nicht mit der Agentur für Arbeit in Kontakt stehen, wie es in der Pressemitteilung heißt.