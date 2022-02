Förderprogramm gestoppt : CDU-Kritik am geplanten Aus für die Sprachförderung

Homburg/St Ingbert „Die Nachricht vom Aus des Sprachförderprogramms ‚Früh Deutsch lernen‘ hat uns wirklich umgehauen“, sagt Jutta Schmitt-Lang, CDU-Bildungspolitikerin aus Blieskastel. Das Programm habe in den vergangenen Jahren tausende Vorschulkinder im Saarland mit unzureichenden Deutschkenntnissen auf den Einstieg in die Grundschule vorbereitet, „damit es ihnen dort leichter fällt, dem Unterricht zu folgen, aber auch mit ihren Mitschülern und den Lehrern zu kommunizieren“.

„Organisatorische Neuaufstellung“ nenne das Bildungsministerium diesen Schnitt. In Wahrheit würden viele Kinder, die ganz dringend auf intensive Sprachförderung angewiesen seien, nun durchs Netz fallen. Jutta Schmitt-Lang: „Die Nachfrage nach Sprachförderung steigt überall, das melden uns alle Schulformen zurück.“ Allein im Bereich Homburg seien in der Vergangenheit mehr als zehn, in St. Ingbert sechs bis sieben Gruppen „Früh Deutsch lernen“ zustande gekommen, in denen Kinder im letzten Kindergartenhalbjahr aus den verschiedenen Kindertageseinrichtungen intensiv gefördert worden seien. Auch in den anderen Saarpfalz-Kommunen entfielen die Angebote. Diese gezielte Förderung solle nun durch das Prinzip Gießkanne abgelöst werden. „Im Klartext heißt das, dass in wenigen Modellkitas jetzt alle Kinder ein bisschen gefördert werden, aber die Kinder in den allermeisten Kindertageseinrichtungen leer ausgehen. Auch, wenn der Unterstützungsbedarf besonders groß ist.“