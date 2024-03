Auch kostenfreie Mittagessen in Kitas und Schulen Thema im Stadtrat Neue Heizzentrale für das Sportzentrum

Homburg · Im Erbacher Sportzentrum soll ein erster Schritt bei der Sanierung getan werden, indem die marode Heizzentrale ersetzt wird, was nun Thema im Stadtrat war. Zudem will sich die Stadt damit befassen, ob es kostenfreie Mittagessen in Kitas und Schulen geben könnte.

27.03.2024 , 16:00 Uhr

Das Sportzentrum Erbach soll eine neue Energiezentrale bekommen. Foto: Thorsten Wolf