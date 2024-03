Auszeichnung für Schule Sportliche Auszeichnung für die Grundschule

An der Schillerschule in Frankenholz wird viel Wert auf Sportangebote gelegt. Und so verwunderte es nicht, dass die Grundschule am Höcherberg hinsichtlich der abgelegten Sportabzeichen bei sämtlichen Lehranstalten in Bexbach die Nase vorn hatte. Die Ehrung der erfolgreichen Schüler nahm der Bexbacher Bürgermeister Christian Prech an der Seite von Michael Helfen vom Stadtsportverband vor.