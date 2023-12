Sportlerehrung in Homburg Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres gesucht

Folgende Zulassungskriterien galt es zu beachten: Der Verein muss Mitglied beim Stadtverband für Sport Homburg sein. Die Sportlerin/der Sportler/die Mannschaft muss für den Verein starten. Es muss sich um eine in diesem Jahr erzielte herausragende Leistung im Amateurbereich handeln, unabhängig vom Alter der Person beziehungsweise der Sportart. Einsendeschluss für alle Vorschläge war bereits Ende der Woche. Weitere Infos gibt es aber in der Geschäftsstelle des Stadtverbandes für Sport unter Telefon (0 68 41) 10 12 30 oder per E-Mail: sportstadtverband@homburg.de.