In Homburg und Jägersburg : Spielteiche sollen wieder Wasser bekommen

Homburg Flöße dürfen zunächst aber noch nicht genutzt werden. Ab dem Wochenende wieder plantschen.

Es gibt für die meisten Kinder wohl wirklich kaum etwas Schöneres als im und am Wasser zu spielen, zu matschen und zu plantschen. Das ist natürlich umso beliebter je höher die Temperaturen draußen steigen. In Homburg gibt es zwei solcher sehr beliebter Spielteiche, die nun lange Zeit nicht das waren, was sie sind, weil sie schlicht trocken gelegt waren. Nun sollen sie aber wieder Wasser bekommen. Sodass Kinder in den Spielteichen, der eine liegt im Homburger Stadtpark, der andere in Jägersburg in der Nähe der Minigolfanlage, zum Wochenende hier wieder im knietiefen Nass spielen und sich bei Hitze abkühlen können. Das kündigt die Stadt an.