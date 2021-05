Gesundheitliche Gründe : Bischof Wiesemann verlängert Auszeit

Homburg/Speyer Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann verlängert seine berufliche Auszeit aus gesundheitlichen Gründen.

Er kündigte in einem Schreiben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bistums Speyer die Verlängerung seiner Abwesenheit bis voraussichtlich Ende August an, hieß es in einer Mitteilung des Bistums. „Leider schreitet meine Genesung etwas langsamer voran als erhofft, sodass ich voraussichtlich erst zum Ende der Sommerferien zurückkehren und meinen Hirtendienst wieder vollumfänglich wahrnehmen kann“, teilt der Bischof mit. Generalvikar Andreas Sturm wird den Bischof weiterhin in der Leitung der Diözese vertreten. Die bischöflichen Amtshandlungen übernimmt wie bisher Weihbischof Otto Georgens.