In der Homburger Altstadt : Weihnachtsbaum wird angeliefert, Straße gesperrt

Foto: Ulrike Stumm Auch in diesem Jahr bekommt Homburg wieder einen großen Weihnachtsbaum, unser Archivbild zeigt, wie eine etwa zwölf Meter hohe Rotfichte vor zwei Jahren angeliefert wurde.

Homburg Noch ist die Adventszeit ein paar Wochen entfernt, doch die Stadt trifft bereits Vorbereitungen. So wird am Mittwoch, 13. November, der große Weihnachtsbaum angeliefert. Wegen des Transport des Baumes zum historischen Marktplatz zwischen 12 und 15 Uhr komme es zu einer kurzfristigen Sperrung der Saarbrücker Straße ab Einmündung Sankt-Michael-Straße sowie des Marktplatzes, teilte die Verwaltung weiter mit.

In diesem Zusammenhang werden in der Karlsbergstraße im Teilstück zwischen Marktplatz und Brauerei absolute Haltverbote eingerichtet und auch überwacht. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich rechtzeitig um eine alternative Parkmöglichkeit zu bemühen. Bei nicht geeigneter Witterung wird der Transport am Donnerstag, 14. November, zu gleicher Zeit stattfinden.

Übrigens wird der Christbaum in diesem Jahr wieder mitten auf dem historischen Marktplatz stehen, teilte die Stadt mit. In den vergangenen Jahren war er am Rand platziert worden, was nicht von jedem positiv bewertet worden war.