Hilfsaktion für jungen Homburger erfolgreich : Der an Blutkrebs erkrankte Elias hat einen Spender gefunden

Testkit für eine Typisierung. Foto: DKMS/Bert Spangemacher

Homburg Für eine erlösende Nachricht gibt es meist keinen festen Termin, für Elias aus Homburg kam sie unerwartet an diesem Mittwochnachmittag. Der bereits zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankte junge Mann aus Homburg war zu einer Untersuchung beim Arzt, der ihm dann die Botschaft überbringen konnte, auf die er, seine Familie und viele andere so sehr gewartet und gehofft haben: Es wurde ein Spender gefunden.