5000 Euro fließen in die Arbeit der UKS-Klinikclowns : 5000-Euro-Spende bei Adventstürchen-Aktion

Kirrberg Die Summe kam in der Vorweihnachtszeit in Kirrberg zusammen. Nun wurde ein Scheck übergeben.

Nach einer zweijährigen, coronabedingten Pause fand zum fünften Mal die Aktion „Adventstürchen“ in Kirrberg statt. Die von Helmut Klein organisierte und ins Leben gerufene Aktion eröffnet in der Adventszeit die Chance zum Treff bei Privatleuten und Geschäftsleuten in Kirrberg mit Essen und Getränken.

„Gleichzeitig erhalten wir die Gemeinschaft im Ort mit diesen Treffs.“ Wer Lust hat, kann für einen sozialen Zweck bei diesen Treffs Geld spenden, das der Initiative Krankenpflege Homburg zugutekommt. Diese verwendet dann die Spendensumme für die Bezahlung der beiden Klinikclowns Pini und Pompom alias Christiane Scheer-Schwan und Michael Schwan, die seit 1998 regelmäßig erkrankte und stationär aufgenommene Kinder im Uni-Klinikum in Homburg besuchen und so für Abwechslung auf der Station sorgen.

Bisher kamen beim „Adventstürchen“ 4500 bis 4800 Euro zusammen. Im Dezember 2022 konnte die Spendensumme auf den Betrag von 5000 erhöht werden, die nun in einer kleinen Feierstunde bei „Chef-Kocht“ in Homburg von Helmut Klein an die Initiative Krankenpflege Homburg übergeben wurde. Mit dabei auch die beiden Klinikclowns Pini und Pompom, die sich über die Spende gemeinsam mit vielen Mitwirkenden der Aktion freuten. „Schön, dass wir weiter auf den Kinderstationen für Abwechslung, Unterhaltung und Spaß sorgen können“, so Christiane Scheer-Schwan.