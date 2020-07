Cross against Cancer in Homburg mit anderem Konzept : Spendenlauf als virtuelles Miteinander

Auch für den virtuellen Spendenlauf „Cross against Cancer“ gibt es einen Startschuss. Den gab der ehemalige Landrat Clemens Lindemann ab, aber ohne großes Laufpublikum. Denn jeder läuft für sich – aber dennoch zusammen für die gute Sache. Foto: Miteinander gegen Krebs/Picasa

Homburg Der große Spendenlauf gegen Krebs ist gestartet, diesmal allerdings läuft jeder für sich allein. Dennoch soll es ein Miteinander geben. Wie das möglich ist, erläutern die Veranstalterinnen vom Verein „Miteinander gegen Krebs“.

Mehr als 2000 Läuferinnen und Läufer an der Startlinie, darunter solche, die gerade eine Krebserkrankung überstanden haben oder noch dagegen kämpfen: In Zeiten, in denen das neuartige Coronavirus solche Menschen besonders bedroht, ist das natürlich undenkbar. Dennoch gemeinsam zu laufen, vielleicht sogar bis Sydney, Geld dabei zu sammeln, um Kranken zu helfen: das kann dennoch funktionieren. Davon ist das Team des Vereins „Miteinander gegen Krebs“ überzeugt, das seit einigen Jahren in Homburg den großen Spendenlauf „Cross against cancer“ stemmt.

„Wir waren im Verein schon lange in der Diskussion darüber“, was es mit dem mittlerweile sechsten „Cross against Cancer“ werden soll, sagt die Vorsitzende Maria Cacacciola-Ketter. Natürlich wünschte man sich, die Veranstaltung so zu machen, „wie wir sie kennen“: am festen Termin im September mit vielen Teilnehmern. Doch es sei auch klar, dass die Corona-Pandemie dies auf gar keinen Fall zulasse. Es würde einfach nicht zum Credo des Vereins passen, eine Plattform zu bieten, wo man sich womöglich anstecken könne.

Info So funktioniert der virtuelle Spendenlauf Beim virtuellen Spendenlauf geht es darum, allein miteinander um die Wette zu laufen. Der Zeitraum, in dem jeder dies tun kann, begann am 1. Juli und endet am 20. September. Insgesamt kann man in diesen Wochen zwölfmal für die gute Sache laufen. Die Strecke ist frei wählbar. Jeder läuft so viele Kilometer, wie er möchte. Über einen Link, den man in der Bestätigungsmail zur Anmeldung erhält, kann man gelaufene Kilometer und Zeit melden. Wer das nicht hinbekommt: der Verein helfe hier weiter. Zeit und Strecke erfasst jeder selbst, egal wie. Man vertraut hier auf die Ehrlichkeit der Läufer. Die Startgebühr beträgt 15 Euro pro Person, 10 Euro davon gehen als Spende an die saarländische Krebsgesellschaft. Anmelden kann man ab 1. Juli sich unter www.miteinander-gegen-krebs.de

Man habe es mit einer leisen, einer unsichtbaren Krankheit zu tun. Man sehe es niemandem an, ob er Träger des Virus’ sei. Bekanntlich dauert es häufig einige Zeit, bis Symptome auftreten – in manchen Fällen gibt es gar keine, andere Menschen hingegen trifft es schwer. Beim Spendenlauf gegen Krebs komme hinzu, dass auch selbst von einer Krebserkrankung Betroffene und Menschen aus Risikogruppen oder deren Angehörige an den Start gehen. Das ist so gewollt, denn in normalen Zeiten will man gerade diese auch erreichen. Schließlich geht es bei dem Lauf neben dem sportlichen Aspekt immer auch um die Gesundheit.

Der Lauf soll auf die Thematik Krebs aufmerksam machen. Und es gilt der Kerngedanke, dass Sport selbst genauso Therapie ist. So war man sich im Verein einig: Es soll diesmal ein Konzept sein, das Schutz für alle bietet und gleichzeitig für eine gute Sache steht, berichten die Vereinsvorsitzende und ihre Tochter Laura Ketter, die sich um die Pressearbeit kümmert, im Zoom-Gespräch mit unserer Zeitung.

So wird die sechste Runde des Spendenlaufs zum „virtual run“. Das bedeute nicht etwa, dass man nun mit Männchen auf dem Bildschirm herum renne, sondern vielmehr, dass jeder für sich alleine läuft beziehungsweise im Abstand und der Gruppengröße, wie es in Zeiten der sozialen Distanz vorgegeben sei, erklären sie.

Konkret sieht das für den Spendenlauf so aus: Jeder könne ab dem 1. Juli eine beliebig lange Tour in seinem Wald, auf seiner Strecke laufen. Egal an welchem Tag, es muss nur im Zeitfenster bis zum 20. September, dem ursprünglich festgesetzten „Cross against Cancer“-Termin, passieren. Es muss nicht bei einem Mal bleiben, bis zu zwölf Läufe sind möglich. Dazu meldet man sich zuvor erst einmal an (siehe auch Infokasten). Es fällt eine Startgebühr an, denn auch diesen Bestandteil der Grundidee hat man beibehalten: mit dem Spendenlauf soll Geld zusammengebracht werden, mit dem wiederum anderen Betroffenen geholfen wird.

Der Erlös wird diesmal wieder an die saarländische Krebsgesellschaft gehen. Denn auch diese sei ein Opfer der Pandemie, sagen die beiden. Viele ihrer Veranstaltungen habe sie nicht durchführen können. Es habe viel Mehraufwand bedeutet, die psycho-onkologische Betreuung fortzuführen, eine Arbeit aus der Ferne, die zudem neue Ideen erfordert habe.

Damit dennoch ein gemeinsames Laufgefühl aufkommt, hat man sich einiges einfallen lassen, beispielsweise einen Startschuss mit Ex-Landrat Clemens Lindemann. Der gilt seit dem 1. Juli. Denn dann wurde die Anmeldung „scharf gestellt“. Man kann sich seine Startnummer ausdrucken, auch Bilder von sich kann man an die Veranstalter schicken – für ein Wir-Gefühl.

Jeder kann außerdem seine gelaufenen Kilometer samt Zeit melden. Denn: gemeinsam will man so möglichst weit um die Welt laufen, walken, gehen, wie man möchte, alles werde addiert. Mindestens bis nach Sydney und damit von Homburg aus gerechnet 16 588 Kilometer weit will man kommen. Erreiche man dieses Ziel, lege ein Sponsor nochmal eine Spende drauf. Wie weit man gemeinsam schon gekommen ist, kann man online verfolgen.

Die Pandemie überschatte alles, erzeuge Sorgen, doch all die anderen Krankheiten, gebe es weiterhin. Man dürfe diese Patienten nicht vergessen. Daher appellieren die beiden an die Solidarität der Läufer mit denjenigen, die Hilfe brauchen: „Dadurch, dass wir uns bewegen, bewegen wir etwas.“

Am Ende der Laufzeit, dem eigentlichen Termin, wollen die Vereinsmitglieder als gemeinsame Gruppe mit Abstand symbolisch auf die sonst übliche Strecke gehen – sofern das möglich sei. Jeder, der mitgemacht habe, bekomme dann eine Medaille zugeschickt und einen wiederverwertbaren Laufbecher. Diesen kann man zusammenknautschen und mitnehmen. Eigentlich ist er dazu gedacht, die Plastikflut einzudämmen, die bei Laufveranstaltungen durch Wegwerf-Getränkebecher immer wieder entsteht. Sie sehen darin jetzt auch ein Hoffnungszeichen: Er soll im kommenden Jahr beim siebten „Cross against Cancer“ auf der Strecke zum Einsatz kommen.