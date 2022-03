Ukraine-Hilfe des FC Homburg : Hilfskonvoi ist bereits unterwegs

Der vollbepackte Wagen startete vom Marktplatz in Homburg in Richtung polnisch-ukrainische Grenze. Foto: FC Homburg Foto: FC Homburg

Homburg Überwältigende Resonanz auf die Spendenaktion des FC Homburg für die Ukraine.

Am Donnerstag hatte der FC Homburg in Kooperation mit seinem ehemaligen Physiotherapeuten Michael Sonntag zu einer Sachspendenaktion für Menschen aus der Ukraine aufgerufen. Die Resonanz war enorm, innerhalb von 24 Stunden wurden zig Pakete mit tausenden Artikeln auf der Geschäftsstelle abgegeben, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Am

Donnerstagmorgen hatte Sonntag den Verein kurzfristig um Unterstützung für die Spendenaktion gebeten. Spontan wurde seitens des FCH ein Aufruf gestartet, dem viele Menschen aus Homburg und der Region gefolgt sind. Bis Freitagvormittag um 11 Uhr konnten Sachspenden auf der FCH-Geschäftsstelle abgegeben werden. Die Hilfsbereitschaft war enorm. Eine überwältigende Anzahl an Hilfsgütern wie Drogerieartikel, Medikamente und Babynahrung erreichten die Mitarbeiter, die die Spenden nach Kategorien sortierten und in Kartons verpackten. „Man konnte fast den Eindruck gewinnen, dass die Drogeriemärkte in Homburg und der näheren Umgebung ausverkauft sind“, so FCH-Geschäftsführer Rafael Kowollik in der Pressemitteilung.

Freitagnachmittag machte sich der Hilfskonvoi mit den Spenden bereits auf dem Weg an die polnisch-ukrainische Grenze, wo die Hilfsgüter heute von den Organisatoren vor Ort an die bedürftigen Menschen verteilt werden können. Kowollik: „Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Menschen. Wir hätten aufgrund der Kurzfristigkeit nicht mit so viel Resonanz gerechnet und sind daher sehr dankbar. Durch den direkten persönlichen Kontakt von Michael Sonntag zu den Hilfsorganisationen vor Ort, kommen die Spenden auch direkt bei den Menschen an, die sie am dringendsten benötigen.“ Der FC Homburg bedanke sich ausdrücklich bei allen Personen und Unternehmen, die diese Aktion mit Sachspenden unterstützt haben. Ein besonderer Dank galt dabei dem Hauptsponsor des Regionalligisten, Dr. Theiss Naturwaren, der neben den eigenen Hilfstransporten in die Krisenregion auch hier eine großzügige Menge an Sachspenden, wie beispielsweise Desinfektionsmittel und Zahnhygieneprodukte, zur Verfügung gestellt habe. „Außerdem bedanken wir uns bei Michael Sonntag und seinem Team sowie allen Helfern vor Ort, die beim Be- und Entladen der Transporter geholfen haben“, so Kowollik.