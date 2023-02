Für die Opfer der Erdbeben : Schule in Limbach startet Hilfsaktion für die Erdbebenopfer

Hilfe für die Erdbebenopfer gibt es von der Gemeinschaftsschule. Foto: Stephanie Klein

Limbach Viele Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Kirkel mit Sitz in Limbach sind persönlich von den Erdbeben in der Türkei und Syrien betroffen. Sie haben Familienmitglieder und Bekannte in den Gebieten, in denen sich die Naturkatastrophe ereignete, die ihre Wohnungen verloren haben, schwer verletzt wurden oder sogar gestorben sind.

So wurde das Thema auch im Unterricht aufgegriffen. Vielen Kindern mussten die Lehrerinnen und Lehrer auch Trost spenden, um mit den schrecklichen Ereignissen umzugehen, heißt es in der Pressemitteilung. Dass die Schulgemeinschaft etwas tun muss, um den Menschen vor Ort direkt zu helfen, fanden viele Kinder wichtig.

Die Schülerinnen Najah Akra und Tuana Korkmaz aus der Klasse 7a organisierten spontan eine Sammlung von Decken, Winter- und Kinderkleidung und Schuhen, um den Opfern vor Ort eine Soforthilfe zukommen lassen zu können. Die zahlreichen Spenden wurden gesammelt, gesichtet und von der Familie Akra nach Waldmohr gebracht, wo sie mit einem Hilfskonvoi direkt in die Erdbebengebiete gebracht werden.

„Ich bin sehr stolz auf das Engagement unserer Schülerinnen und Schülern und deren Eltern und hoffe, dass die Spenden vor Ort den Menschen über die erste große Not hinweghelfen können“, so die Koordinatorin der Schulleitung Stephanie Klein. Zusammen luden Lehrer, Kinder aus der Klassenstufe 5 und Michael Bollenbach als Vertreter der Schulleitung die Spenden ein und dankten den Helfern.